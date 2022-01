ANIMAZIONE IN RIVIERA Cartoon dal manga: Il demone del treno in un film Serata ANIME a Savignano in multisala romagnola spazio al cartone giapponese tratto da un manga, il progetto NEXO Digital, “DEMON SLAYER: Il treno Mugen”

TANJIRO e compagni (la sorella NEZUKO unica sopravvissuta della famiglia è in uno stato intermedio di corruzione... e deve essere salvata dal potere del male) dopo la riabilitazione alla Villa delle Farfalle ricevono una nuova missione dal “corvo del legame” insieme allo spadaccino “ammazzademoni” (il Pilastro): raggiungere il TRENO MUGEN (in giapponese significa INFINITO) lanciato a folle velocità sul binario della disperazione con 40 persone prigioniere del DEMONE verso un sogno-incubo senza fine. Il film tratto dalla serie animata dello studio UFOTABLE per la prima volta in Italia. Riflessioni esistenziali e psicologiche dietro ogni sceneggiatura giapponese tra subconscio e nucleo dello spirito ( chi cade si trasforma in un vegetale) vince comunque la vita su tutto.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: