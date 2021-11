Cartoon verde sulla speranza targato Rai

Yaya e Lennie

Dal Film Festival di Locarno passato al Lucca Comics con il sostegno del Ministero della Cutura e della Regione Campania YAYA E LENNY è “un cammino di libertà” animato sulle urgenze ambientali e i cambiamenti sociali. Se uno sconvolgimento c'è stato ha cambiato il mondo conosciuto trasformando il pianeta in una giungla. Dalle macerie del 'creato' risorge una “civiltà nuova” (L'ISTITUZIONE) che vuole riassoggettare il popolo verde delle foresta. La gente libera combatte la restaurazione (civilizzazione...) con la rivoluzione. Un giovane grande e grosso con un ritardo mentale e una ragazza si prendono cura vicendevolmente come possono. Un immaginario poetico quello di RAK già vincitore del David. Un futuro vicino post apocalittico in cui Napoli e le terre della penisola si sono trasformate... in un bosco sconosciuto che ricopre l'intero globo. Sono i Foja con il frontman Dario Sansone a cantare la canzone del film, DUJE COMME NUJE: “un inno di libertà al verde che è vita di speranza”.

fz