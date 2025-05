'CartoonComics' Generation italianissima

I fumettisti italiani sono a tutti gli effetti artisti moderni di un'arte contemporanea che sta prendendo piede sempre più grazie a festival e social. Il fumetto è cultura “pop” considerata nuova tipologia letteraria fruibile anche dalle ultime generazioni in modo semplice e immediato. Un decennio in crescita per la “Nona arte”. Gli artisti della matita aprono i loro studi e laboratori come pittori e disegnatori di bottega di una disciplina ancora oggi artigianale e personale quasi intima nell'evoluzione del linguaggio che è anche letterario e poetico, appunto, ma adatta al web e ai social media. GENERAZIONE FUMETTO è per tutti.