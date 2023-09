“Casamatta Book Fest”: dai romani al conflitto in Ucraina; innumerevoli gli approfondimenti Al primo festival letterario di storia militare della Penisola anche un focus anche su alcuni dei principali eventi riguardanti San Marino. Esposizioni in vari luoghi di Città

Mai fino ad ora, in tutta la Penisola, era stato organizzato un appuntamento interamente dedicato a questa nicchia letteraria. Originale anche il format; approfondimenti di qualità - grazie ad un comitato scientifico di altissimo livello –, ed esposizioni ai 4 angoli di Città: con un focus particolare sulla figura di Garibaldi. Ma non solo lo scampo dell'Eroe dei due Mondi; ricorrenti, nei panel mattutini – moderati dal professor Gorgolini -, altri episodi di grande rilevanza riguardanti il Titano, ed il suo dna valoriale. Temi sui quali si erano in precedenza soffermate, negli interventi di saluto, le Autorità. A partire dal Segretario Belluzzi che ha posto l'accento sull'importanza di adeguati spazi museali, per coltivare la memoria storica del Paese; un possibile volano culturale ed economico. Luca Lazzari, intervenuto in rappresentanza del Segretario Pedini Amati, ha ricordato la valenza, non solo turistica, della linea ferroviaria Rimini-San Marino; in tanti trovarono rifugio nelle gallerie nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. E anche di recente la Repubblica ha dato prova di solidarietà; accogliendo in gran numero i profughi ucraini. Guerre di ieri e di oggi al “Casamatta Book Fest”: dai romani al conflitto che sta infiammando il cuore dell'Europa. Se ne parlerà domani, con un'analisi approfondita che chiuderà i lavori. Ad un esperto come Gastone Breccia – docente di Storia militare -, abbiamo chiesto quale lezione trarre da quanto sta avvenendo in Ucraina.

Nel servizio le interviste al Direttore scientifico del “Casamatta Book Fest” Andrea Santangelo, e ai docenti universitari Luca Gorgolini e Gastone Breccia

