Casamatta Book Fest: dopo il saluto delle Autorità il via ai panel; dalla storia romana ai conflitti odierni Focus anche sulle vicende che interessarono il Titano, in questo festival letterario di storia militare. Primo evento di questo tipo nella Penisola, con esposizioni ed eventi in vari luoghi di Città

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia militare; è del resto il primo festival dedicato a questa nicchia letteraria nell'intera penisola. Ed il livello è altissimo: con un comitato scientifico nel quale figurano nomi come Alessandro Barbero, Franco Cardini. Evento diffuso: in Piazza Sant'Agata sono stati posizionati mezzi militari d'epoca; esposizioni anche alla Seconda Torre, Palazzo Valloni, al Museo del Francobollo: con un focus particolare sulla figura di Garibaldi. Qualche apprensione ovviamente per le possibili bizze del meteo. Ma l'impatto sarebbe comunque relativo, perché è soprattutto il Teatro Titano il luogo designato per gli innumerevoli panel di questo weekend. Ed è da qui che si è dato il via – ieri sera – alla manifestazione, con un intenso spettacolo teatrale di Mario Perrotta, dal titolo Milite Ignoto-Quindicidiciotto. Di primo conflitto mondiale si è parlato anche questa mattina, con la lezione di Giuliano Giardi incentrata sull'ospedale da campo allestito all'epoca dal Titano. E poi seminari sul passaggio del fronte nella zona di San Marino: seconda guerra mondiale dunque, l'epopea della battaglie lungo la linea gotica, la solidarietà della Repubblica nell'accogliere migliaia di sfollati. Ma prima il via ufficiale al Casamatta Book Fest, con i saluti delle Autorità: il Segretario di Stato Andrea Belluzzi, il Comandante Superiore delle Milizie Corrado Carattoni, Luca Lazzari, in rappresentanza del Segretario di Stato Pedini Amati.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Santangelo: Direttore scientifico di Casamatta – Book Fest; archeologo, storico militare e scrittore

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: