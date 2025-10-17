ANTEPRIMA CINE-MUSICA "Caschetto" D'Angelo 80 “NINO. 18 giorni” il documento biografico sul cantautore e attore napoletano scritto dal figlio Toni D'Angelo, coprodotto da Rai Cinema e distribuito da Nexo Studios, presentato al Festival di Venezia, dal 20 novembre in sala cinematografica

NINO D'ANGELO detto “il caschetto biondo” anni 80. Perse a Sanremo vincendo tutto da ultimo classificato conquistò Napoli e nei decenni il mondo con la sua “nuova poesia, 'sceneggiata', nella canzone partenopea”: divenne un mito rifutando il “neomelodico”. Napoletano dentro vive a Roma e lavora con la sua numerosa famiglia senza mai dimenticare le sue origini popolari: da MASANIELLO nell'Italia della “Milano da bere”. Fenomeno D'ANGELO inspiegabile ancora oggi se non con la sua arte istintiva e vera trasmessa con il cuore anche ai figli. Il primogenito Antonio, regista e sceneggiatore, lo segue nei tour sui “Meravigliosi anni 80” raccontando l'uomo, il padre, la persona cresciuta a Casoria. 18 GIORNI sono, invece, il tempo di NINO a Palermo dove nacque TONI nel 1979.



