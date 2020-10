Casentinese: arte moderna e contemporanea per tutti

@RomagnaAcquedelleFonti @comuneSantaSofia

Una sede espositiva all'aperto per il CONO di POMODORO insieme ad altri 12 pezzi già collocati lungo il parco fluviale sulle rive del Bidente in un progetto che coinvolge Romagna Acque delle Fonti e il Comune di Santa Sofia. Il contesto è dar nuova vita al “Forliverde” della provincia Fo-Ce in piena Foresta casentinese tra Monte Falterona e Diga di Ridracoli in un' opera autenticamente pubblica e fruibile, come l'acqua che è vita. Arnaldo Pomodoro nativo di Morciano di Romagna poi si trasferitosi a Orciano pesarese ha studiato a Rimini e lavorato a Pesaro.

Oggi ha 94 anni e parlando di “STRATIFICAZIONE DELLA MEMORIA”, ha espresso il desiderio che le sue opere “stiano dove vive la gente”. A Santa Sofia la Fondazione lascia per 5 anni il “Mezzo cono” di lucentezza a lama triangolare su corpo di bronzo interagiscono con la natura, in comodato d'uso, appunto.

fz