Casi di covid fra la band: saltata la partecipazione di Achille Lauro a Barcellona

Doveva essere a Barcellona ieri sera Achille Lauro, il rappresentante di San Marino all'Eurovision, per esibirsi con "Stripper" all'Eurovision Party 2022, il preparty a cui hanno preso parte diversi artisti che parteciperanno all'Eurovision Song Contest.

La partecipazione di Lauro è però saltata poco prima della partenza per la Spagna per dei casi di Covid nel suo staff. “Sono rammaricato di non potermi esibire questa sera. - ha scritto su Instagram - Ho appreso questa mattina mentre facevo il check-in per Barcellona che nello staff e nella band ci sono casi di Covid. Senza la band non posso esibirmi perché non posso utilizzare playback e perché per la mia performance e per ‘Stripper’ la band è fondamentale. Vi aspetto numerosi all’Eurovision a Torino. E vedrete”.

Rimane confermata la presenza dell'artista ad Amsterdam, il prossimo 9 aprile, all'AFAS Live, l'evento pre-festival eurovisivo più popolare. Prosegue intanto il successo di "Stripper", uscito venerdì come singolo per le radio italiane.