PRIMA FILM RN "Caso e immaginazione" con l'Orso d'Argento a Rimini Primissima solo al Tiberio di Rimini IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA film giapponese sul podio alla Berlinale 2021

Il nuovo cinema giapponese sul tema dell'imprevisto in storie minimali di vita che sembrano lasciate al caso ma casuali non sono, mai. La ruota della fortuna (“caso e immaginazione” in lingua originale) tra cuore e sorte. 4 donne tentano la roulette dell'amore e del dolore, dove il male e il bene sembrano intrecciarsi in modo geometrico, a Tokyo. SLIDING DOORS del Sol Levante come in una NOUVELLE VAGUE d'Oriente. Conversazioni minuziose e chirurgiche in un rondò erotico lungo 3 atti incrociati.

fz



