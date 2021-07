"Castellaccio Vibra Musica": domenica con i grandi nomi dell'arte sonora

Weekend di musica con la Camerata del Titano. A Fiorentino è andato in scena l'ultimo appuntamento con "Castellaccio Vibra Musica": una serie di eventi dedicati all'arte sonora con musiche di grandi compositori. "Il pianoforte romantico" era il titolo del concerto di domenica 11 luglio, curato dal maestro Stefano Malferrari che, accompagnato da un gruppo di musicisti, ha ripercorso una parte di storia con componimenti di Schumann, Beethoven, Stravinskij e altri nomi. Il prossimo appuntamento con la rassegna è in programma per il 23 luglio, con "La fisarmonica fra Casadei e Piazzolla": concerto a cura di Sergio Scappini sempre al Castellaccio di Fiorentino alle ore 18.