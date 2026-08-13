CONNESSIONI SONORE Castellaccio Vibra Musica: in scena il dialogo tra musicisti e pubblico Nel terzo appuntamento della rassegna l'arte dell'improvvisazione

Connessione, tra musicisti, tra le note e con il pubblico. E' il dialogo il tema della terza serata di Castellaccio Vibra Musica. Tra i protagonisti dell'evento Pauliina Haustein, finlandese, considerata una delle più importanti docenti europee di improvvisazione classica. Perché le note in libertà non sono solo una caratteristica del jazz. A Fiorentino, accanto a brani del repertorio contemporaneo, con solisti da Inghilterra, Francia e Svizzera, viene dato spazio proprio all'improvvisazione. Non tutti sanno che, nelle principali università della musica europee, esistono corsi dedicati a questo.

Per Castellaccio Vibra Musica, evento promosso dalla Giunta di Castello in collaborazione con San Marino Artist e Camerata del Titano, va in scena il confronto tra diverse generazioni di musicisti e tra forme d'arte di oggi e di domani. Prossimo appuntamento: sabato 29 agosto, alle 18,30, con il pianista Stefano Malferrari.

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