"THE SOUL IS HERE" Castellaccio Vibra Musica: le culture del mondo nel concerto del Quartetto Saxophonie Prosegue l'estate in musica promossa dall’Associazione Camerata del Titano

Ancora concerti nell’estate musicale proposta dall’Associazione Camerata del Titano. Per CASTELLACCIO VIBRA MUSICA, in scena, lo scorso 31 luglio, il Quartetto Saxophonie nel concerto “THE SOUL IS HERE”.

Il giovane e talentuoso ensemble è tornato ad esibirsi in Repubblica con un programma musicale dedicato ai linguaggi e alle culture del mondo.

“La scelta di dare questo titolo al concerto – ha spiegato il M° Augusto Ciavatta, Direttore Artistico della rassegna – ci sembrava la più evocativa del luogo e dello spirito degli appuntamenti di Castellaccio Vibra Musica. Un luogo antico, nascosto, profondo, che riverbera vibrazioni sonore che avvolgono in modo quasi perfetto l’ascoltatore”.

