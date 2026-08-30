Castellaccio Vibra Musica si chiude con la magia di una Parigi che non c'è più

Le atmosfere della Belle Époque, l'energia delle avanguardie, la magia di una Parigi che non c'è più – quando la città era il punto di incontro dei più grandi dell'arte – rivivono attraverso le note dei compositori più amati. Al pianoforte il maestro Stefano Malferrari, protagonista del concerto conclusivo di Castellaccio Vibra Musica, nel sito archeologico del Castellaccio di Fiorentino. Una manifestazione, basata sulla bellezza dell'arte sonora, promossa dalla Giunta in collaborazione con San Marino Artist e la Camerata del Titano, con il patrocinio delle Segreterie Turismo e Cultura.

Un concerto diviso in due parti: la prima parte solistica e la seconda con Malferrari affiancato dalla giovane concertista Silvia Turchetti. All'epoca dei componimenti Parigi dettava i canoni estetici ed artistici: Satie, Debussy, Fauré, Ravel alcuni dei maestri citati attraverso le note del piano. Si conclude così un'edizione ricca di proposte originali e di artisti, tramite un itinerario musicale che va dalle fisarmoniche alla musica da salotto, fino alla musica contemporanea.







