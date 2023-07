Castellaccio Vibra Musica: The Piper's Night

Artisti, giovani concertisti, proposte originali e strumenti particolari: è questa la ricetta di Castellaccio Vibra Musica, che per il suo secondo appuntamento ha visto come protagoniste le cornamuse di Fabio Rinaudo, uno dei massimi esperti italiani del repertorio tradizionale irlandese, tornato a San Marino dopo dieci anni, accompagnato venerdì dalla voce e chitarra di Laura Torterolo. Suoni antichi ed incedere ritmato in un viaggio nel tempo e nell’Europa più profonda e popolare nel concerto The Piper’s Night - Racconti di Cornamusa... Antichi Suoni dell’Aria. Musiche dall’Irlanda, nord Italia e centro Francia.