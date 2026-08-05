Castellaccio Vibra Musica: Trio '900 in concerto “Ascolto” Secondo appuntamento

Trio '900 per Castellaccio Vibramusica, artisti del territorio affermati come Emanuela Grassetto (violino), Gabriele Zoffoli (violoncello) e Fabrizio Flisi (pianoforte) propongono “Ascolto”, un percorso libero attraverso melodie che appartengono alla memoria comune del pubblico della lirica e della classica, ma ormai patrimonio collettivo, offrendo musica immediata e riconoscibile, capace di evocare ricordi, emozioni e immagini condivise. Castellaccio Vibra Musica è un progetto promosso dalla Giunta di Castello di Fiorentino per valorizzare il sito archeologico. Ideata dal Maestro Augusto Ciavatta, la rassegna è alla sua sesta edizione, trovando nel tempo una propria identità tra interpreti di qualità e un luogo che naturalmente accoglie la musica e invita all'ascolto. Con Trio '900 il programma spazia tra epoche e generi: dalle pagine per violino di Williams, Kreisler e Piazzolla; alle canzoni della tradizione napoletana; le melodie dell'operetta fino alle celebri arie del repertorio operistico della 'Cavalleria Rusticana' di Mascagni, 'Turandot' di Puccini, 'La Traviata' di Verdi.

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