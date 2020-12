Castelli bolognesi: un tour tra terra e cielo

Una rete storica di fortezze e manieri che da 20 anni promuove un progetto vivo in percorsi turistici che unificano il territorio regionale da Piacenza a Rimini. Dozza e la Rocca sforzesca dal borgo medioevale a sud di Bologna tra via Emilia e Fiume Sallustra. La famosa costruzione signorile del XV secolo di Caterina Sforza costruita sulle rovine militari della fortezza bolognese risalente al 1250. La struttura ospita il famoso “Muro Dipinto”. Valsamoggia a Bazzano la Rocca dei Bentivoglio costruzione padana dell'anno Mille. Bonifacio di Canossa la fece grande lasciandola a Matilde e ai modenesi.





I bolognesi se la ripresero a metà del 1200 per raderla al suolo ma il Bentivoglio ne fece una residenza rinascimentale signorile poi Capitanto di montagna e carcere settecentesco dove fi imprigionato Ugo Foscolo nel 1799. Grizzana Morandi tra Reno e Setta, invece, assume anche il nome del maestro pittore Giorgio Morandi nato qui in città tra rocca, convento domenicano e palazzi signorili. Grizzana, però, è la sua famosa Rocchetta Mattei di fine Ottocento del conte Cesare costruita su rocca di Savignano dei Canossa. Stile Liberty e moresco (ricorda Cordoba e po' Granada). Simboli e segni esoterici di culture diverse tra mito e leggenda in un labirito di famiglia.

fz