ARCIHITETTURA E ANIMAZIONE Castelli disneyani vivono Uno studio storico americano sull'architettura medioevale prova che i castelli disneyani esistono davvero come fonte d'ispirazione artistica

Similitudini e differenze spiegate dalla studiosa americana attraverso la comparazione di immagini e strutture storiche restaurate sin dagli anni Trenta provano che il FANTASY è reale: si può toccare con mano... Dalla storica sigla passando per Biancaneve e Frozen o Cenerentola, manieri, rocche e cittadelle medioevali hanno ispirato disegni e animazioni della Disney. Il sogno molto spesso origina dalla realtà (e i bambini lo sanno bene). Le strutture scenografiche addirittura in fotocopia come sfondi e architetture classici dell'immaginario disneyano sono state tracciate a matita e copiate dai fondatori e maestri della famosa casa produttrice americana. Edifici dei cartoon che ccorrispondono a quelli esistenti in ogni continente da Occidente a Oriente. La FORMA TRIANGOLARE accomuna nei vari film Spagna e Baviera con la campagna inglese. Frozen è a Oslo (Borgund). Aladdin è il Taj Mahal ripreso in modo fantasioso. Tutti tradiscono errori stilistici che la creatività prevede sempre e comunque.

