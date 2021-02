Castelli ferraresi in tour online

Lo spettacolo panoramico naturale lo si vede dai 4 torrioni del Castello Estense detto di San Michele e soprattutto dalla Torre dei Leoni. Gioiello di architettura castellana del 1385 che evolve in palazzo rinascimentale ancora dentro l'antica cinta muraria medioevale. La Rocca di Cento è il cuore della piccola capitale dell'arte e della cucina estense. Patria del Guercino. Palazzi e portici del centro storico sono tipicamente padani come il clima. Dopo i danni subiti dal terremoto molte opere sono custodite in pinacoteca. Voghiera e le Delizie del castello di Belriguardo si devono al marchese Niccolò D'Este dai primi del 400. Le strutture della residenza estiva denominata “la reggia” sono Patrimonio UNESCO. I nobili si traferivano qui d'estate ospiti dei giardini e della peschiera.









Portomaggiore cuore della rete idroviaria conosciuta per l'antica fiera. La Delizia Estense del Verginese, villa patrizia rettangolare a torri merlate, ha giardino o brolo e torre colombaia. Fiscaglia e Torre di Tieni sono strutture murarie d'avvistamento seicentesche del Canal Bianco verso il mare a protezione dai Veneziani. Mesola con il suo Castello estense e la Torre Abate tra fortezza e dimora nobiliare è stata residenza di corte. La cittadella ideale di Alfonso II Tornò in possesso dello Stato Pontificio con l'intero ducato nel 1598.

