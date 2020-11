Castellitto Junior per la prima volta in Repubblica

Continua la rassegna di pellicole d'autore italiane ed europee tra le novità mai viste in sala solo a San Marino il cinema proveniente da Venezia e Cannes distribuito in Repubblica. Visioni sammarinesi di novembre che continuano con I PREDATORI esordio cinematografico di Pietro Castellitto figlio di Sergio e della scrittrice Margareth Mazzantini. Storia collettiva da commedia italiana comica e arma giostrata tra ospedali, medici, filosofi e registi e un nutrito gruppo di neofascisti intorno a un personaggio INNOMINATO, celato tra le righe della sceneggiatura in parte rivelato a inizio e fine copione con sorpresa amara e grottesca. Tavolozza demenziale di caratteri a colori brillanti e pop in scena un cast sostanzioso italianissimo (Massimo Populizio in testa con Manuela Mandracchia, Castellitto coprotagonista e un cameo da istrione di Vinicio Marchioni a inizio-fine film). L'opera prima di Castellitto junior è una vignetta in terzine... occhio alla prima e all'ultima volendo suddividere la pellicola in 3 tempi come usava con i Colòssal alla romana.

