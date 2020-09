Castello del Circo: open day per un viaggio nel sogno

C'è tutto un mondo da scoprire al Castello del Circo, che ha aperto le tende presentando i suoi corsi, piccolo assaggio delle tante attività offerte: dall'arte circense allo yoga, dalla recitazione cinematografica alla danza aerea. Non poteva mancare il clown, che incarna nell'immaginario collettivo lo spirito stesso del circo, “uno specchio - scriveva Fellini - in cui l’uomo si rivede in grottesca, deforme, buffa immagine”. Un viaggio nel sogno nel tendone di Borgo Maggiore, dove diventano protagonisti divertimento, creatività, emozioni.