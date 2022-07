Castello Montegiardino: svelati due leggii di Gabriele Gambuti

A Montegiardino ieri, in Piazzetta Preda Ferri e al Cimitero, sono stati svelati due leggii in ferro che reggono un libro in pietra di San Marino, opera dell'artista Gabriele Gambuti, presente insieme al Capitano di Castello Giacomo Rinaldi, e alla poetessa Marisa Ferri della SUMS, che cofinanzia l'intervento, e che ha accompagnato la cerimonia di svelamento con la lettura di suoi versi e di riflessioni di Sant'Agostino sulla morte. Due collocazioni scelte per istallare le opere d'arte che coprono due differenti prospettive: “l'azzurra vision di San Marino” e il cimitero; il luogo geografico e quello mentale.

