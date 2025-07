SPETTACOLI EMILIA Castiglia (ci/mi) "piace" tour Al Teatro Sociale del Festival Terreni Fertili reggiano ANNA CASTIGLIA in “MI PIACE -live solo tour”

ANNA è cantautrice d'origine siciliana (compone anche in dialetto popolare) ironica fuori dagli schemi per testi e musiche: “MI PIACE”, appunto. CASTIGLIA nel suo disco d'esordio canta: “la (mia) musica è un cono a tanti gusti...”: teatro-canzone. Artista giocosamente demodé pesca da repertori anni 60 e 70 riarrangiati e interpretati oggi come si fa con la storia della musica da sempre. L'album e il progetto della tournée sono una raccolta variegata tutta sua in un caos stilistico leggero dentro la chitarra 'affilata' che ci PIACE, tanto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: