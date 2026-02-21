TEATRO Caterina Guzzanti in "Secondo lei": al Titano le dinamiche di coppia tra risate e riflessione

Quello che lei non riesce a capire di lui e quello che lui non riesce a capire di lei. L'incomunicabilità che fa morire, piano piano, le relazioni. Caterina Guzzanti racconta la storia “Secondo lei” e a farle da controparte è Federico Vigorito. Sul palco del teatro Titano la prima prosa e regia della Guzzanti che ci porta all'interno delle dinamiche di coppia e ci racconta più quello che non c'è di quello che c'è.

Tutto nasce dalla disfunzione erettile di lui, il sassolino che dopo tre anni diventa valanga e che rappresenta empiricamente – forse con un cliché un po' retro – la mancanza di connessione nella coppia, fisica ma soprattutto emotiva. Non perché manchi l'affetto, non l'interesse, il problema gli alfabeti emotivi diversi con cui ci si esprime. Una lingua differente che l'altro non parla. Forse per mancanza di strumenti, forse per mancanza di volontà di affrontare se stessi e i propri demoni.

L'amore che diventa un campo di battaglia silenzioso fatto di fraintendimenti, desideri frustrati e promesse tradite. Entrambe le parti vengono sopraffatte da un senso di inadeguatezza, imbarazzo. E il finale – dopo un unico flusso narrativo - non lascia scampo.

