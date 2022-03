Cattedrale gotica: a tre anni dal fuoco di Parigi

È una battaglia culturale quella per la ristrutturazione e il restauro della cattedrale gotica simbolo di Parigi. Nel docu-film di Jeans -Jacques Annaud le ore che hanno preceduto il definitivo spegnimento con il crollo della guglia e la navata centrale distrutte. Dal punto di vista dei vigili del fuoco. Competenza e determinazione di uomini e donne votati a salvare un monumento simbolo nel mondo. Salmi e rumori d'acqua per ore i parigini hanno pregato e sofferto per la loro chiesa maggiore. Percorso obblgate centrale per i visitatori futuri. Un cammino obbligato religioso e artistico. Classico e contemporaneo all'unisono per la storia. Le mure che per 8 secoli hanno sorretto la costruzione si sono sgretolate al calore dell'incendio provocato da un sigaretta. Una sorta di dialogo tra chi viene in visita e chi vuole pregare. Lo spazio liturgico avrà un suo peso ma i francesi puntano sulle peculiarità del loro monumento nazionale.

fz