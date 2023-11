CINEDOCUFILM ANTEPRIMA CCCP: il Punk di Gorby in Puglia KISSING GORBACIOV, il documento sulla folle stagione musicale anni 80, in prima al ROSEBUD di Reggio Emilia presto in sala cinematografica

Erano gli anni dell'Edonismo reaganiano del liberismo tatcheriano, e della speranza (comunista verso la Terza Via) gorbacioviana, in musica rock-punk eversiva... (le BR agivano ancora). CCCP in USSR (Un Unione Sovietica dell'anima in spirito punk - secondo gli organizzatori) scambio creativo tra Puglia e Russia in chiave politica musicale. La 'Perestrojka' Anarchy spostò gruppi giovanili in gemellaggio dall'Emilia rossa (Zamboni, Lindo Ferretti, e Litfiba dalla Toscana - che scelgono di non partecipare al film) a Lecce via Mosca. Schegge di futuro dal passato, 40 anni prima, ci rivelano molto del presente attraverso l'onda musicale che oggi è risacca rivelatrice della nostra bassa marea esistenziale. Dal PCI leccese all'Ambasciata sovietica di Roma un progetto finanziato che per la prima volta portò la gente 'oltrecortina': i “fedeli alla linea” restano, però, sepolti dal crollo del Muro.

