PRIMA ONLINE PARMA Cechov si fa in TeatroDue La Fondazione teatrale di Parma mette in scena stasera IVANOV tratto da Anton Cechov per la regia di Filippo Dini in streaming sui social la compagnia incontra il pubblico a sostegno dello spettacolo

“Tragico dell'assurdo” nel teatro di rappresentazione secondo Peter Brook. Questo copione teatrale giovanile è il primo dell'autore russo. Tradotto in Italia da Danilo Macrì sul filo del divertimento ironico anche a sfondo erotico. Inadeguatezza e disperazione sono i tratti di un uomo superfluo in crisi esistenziale fino all'impotenza. Vittima del suo stesso destino affoga nelle passioni. IVANOV, interpretato dal regista e capocomico, è un eroe negativo paladino della “noia” (che è mancanza di responsabilità nella poetica cechoviana) raccontata dallo scrittore per tutta la vita. 9 attori in ensemble formidabile guidati da Filippo Dini sin dal 2015 in tournée con il miglior spettacolo dell'anno nel 2016 secondo pubblico e critica. Un capolavoro contemporaneo per la prima volta online con la possibilità di parlare con gli attori a palcoscenico aperto in nome dell'arte.

fz

