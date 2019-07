Celebrazioni in ricordo di Renata Tebaldi

Presentato a Milano il Cartellone delle “Celebrazioni del 15° anniversario della scomparsa di Renata Tebaldi”, una serie di eventi che la Fondazione Renata Tebaldi, voluta e realizzata dallo stesso soprano che il 19 dicembre 2004 si è spenta proprio a San Marino, ha creato in occasione di quello che è anche il quindicesimo anno di attività. La fondazione dal 2005 organizza l'International Voice Competition, un concorso che negli anni si è imposto sul panorama internazionale. Oltre al concorso, il cartellone propone conferenze, concerti e momenti di formazione del FRT belcanto project, che vedrà i soprani Fiorenza Cedolins e Barbara Frittoli tenere corsi di alto perfezionamento vocale e musicale. Le celebrazioni non saranno limitate a San Marino, poiché gli appuntamenti percorreranno tutto lo stivale (proseguiranno il 17 Settembre a Napoli, il 12 Ottobre a Parma, il 1 Dicembre a Roma ed il 19 Dicembre a Milano), occasioni ad ingresso libero per conoscere meglio Renata Tebaldi e la sua arte ed ascoltare le voci dei giovani talenti che dal suo concorso sono stati lanciati. L’evento vanta il Patrocinio, oltre che della Segreteria Affari Esteri, anche della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Turismo e Sanità.