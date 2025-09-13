Celebrazioni “Regina Maria – Regina di tutti i Romeni”: l'evento al Kursaal Tra mostre, conferenze e concerto

Un destino regale tra storia ed eternità: ci sono le mostre a fissarne l'azione e l'impronta lasciata in un popolo a lei devoto. C'è la convegnistica, con gli esteri a ricordare l'eredità spirituale e culturale della Regina Maria di Romania

“Parliamo di cento anni fa – dice la storica Violeta Popescu, del Centro culturale italo-romeno di Milano - parliamo di una donna molto coraggiosa, molto forte, che ha partecipato alle conferenze di pace di Parigi; una donna che ha fatto la copertina della famosa rivista Times, quindi parliamo di un personaggio europeo. Aveva un ruolo provvidenziale nella storia dei romeni, per il suo coraggio, per l'idea di affrontare gli anni di guerra, della Grande Guerra, di incoraggiare l'esercito romeno, il popolo romeno. È stato un sostegno per tutti in quel periodo, madre di sei figli, una donna moderna, molto elegante, di una grande raffinatezza. Le piaceva viaggiare, è arrivata anche in Italia due volte, apprezzava molto Taormina, era il suo luogo di cuore. Quindi, una donnahe era molto avanti per il suo tempo”.

Per raccontarla anche il suo diario, prima traduzione proprio in italiano nel 1936 per Mondadori, ora rieditato per scoprirne infanzia e giovinezza, il periodo da regina, e far conoscere insieme alla sua vita, la vita del popolo romeno.

“La regina più amata della nostra storia – spiega Edmond Neagoe, Console di Romania a Bologna - che ha cambiato anche la storia dell'Europa, non solo la storia della Romania. Siamo molto fieri di ringraziare oggi tutti coloro che hanno contribuito. Sono venuti artisti dal teatro nazionale di Bucarest, ci sono cantanti dell'opera nazionale, ci sono artisti anche italiani che hanno voluto dare un contributo a questa serata straordinaria. Un evento organizzato dall'Associazione culturale romeno-sammarinese Dacia Senza Frontiere, con il sostegno del Governo della Romania e una molteplicità di patrocini, dall'Ambasciata di Romania in Italia, il Consolato di Romani a Bologna, le Segreterie Esteri, Interni, Cultura e Turismo.

Nel video, le interviste a Violeta Popescu – storica del Centro culturale italo-romeno di Milano e a Edmond Neagoe, Console di Romania a Bologna



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: