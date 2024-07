CAMPO BRUNO REFFI Cena Tramonto & Show: il 20 luglio torna la musica anni '80 e '90 da vedere e da ballare Evento presentato da Fun4all con il sostegno delle Segreterie di Stato Turismo, Commercio e Territorio

Il tramonto, la cena, il Video Party. Formula collaudata e di successo: Cena Tramonto & Show torna sabato 20 luglio con la quinta edizione in Campo Bruno Reffi a San Marino Città. Ingresso Cena dalle 20.00, ingresso ballo dopocena dalle 21.30. A scandire la serata all'insegna della musica degli anni '80 e '90, i video esclusivi da ascoltare, ballare e vedere mixati dal Videojay Franco Boni, ormai presenza fissa dell'evento.

Ancor di più nelle sere d'estate, indiscusso il potere attrattivo che esercita la musica. E non manca una sorpresa per i partecipanti, sempre all'insegna della musica. Chi cena, potrà infatti partecipare all'estrazione di 2 biglietti per il concerto di Loredana Bertè a Cervia.

Nel video l'intervista a Roberto Moretti, Direttore Artistico Associazione Fun4all

