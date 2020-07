"Cena, tramonto & show", sold out uno dei due eventi

Sold out l'evento dell'8 agosto, 80s 90s Summer Party. Giunto alla terza edizione, propone una serata all'insegna dell'intramontabile musica degli anni '80 e '90 da ascoltare, ballare e da vedere sul ledwall allestito in piazza della Libertà, nel centro storico di San Marino. Ci saranno l'immancabile Videojay Franco Boni, alias Frankie B., e Marco Corona di Radio San Marino. Dall'organizzazione assicurano però che sarà possibile cenare in altri ristoranti del centro storico e raggiungere la festa dopo.

Posti ancora disponibili, invece, per la cena di domenica 9 agosto: Cena + Jamiromania - Jamiroquai international tribute band. Band italo-sammarinese nata nel 2006 che intratterrà il pubblico con il funky.

L'ingresso sarà consentito dalle 20.00, con soft music durante la cena, con apposita scaletta, in onda su Radio San Marino Classic 103.2. Si potrà ballare, rimanendo al proprio tavolo. La prenotazione è obbligatoria.

Gli eventi sono a cura di Fun4all, Ristorante Righi - Chef Sartini, Laminona.





