"Cenerentola" al Titano per 'Famiglie a Teatro' Produzione Zaches Teatro, con il sostegno del MiC e della Regione Toscana.

È il teatro della figura che rende protagonista una Cenerentola diversa: una marionetta animata a turno, a volte in contemporanea, da Gianluca Gabriele, Amalia Rocco ed Enrica Zampetti. Fiaba storica tra le più antiche al mondo e oltre 300 varianti: la compagnia Zaches sceglie di mescolare la tradizione orale e quelle scritte dei Fratelli Grimm di Basile con la sua La Gatta Cenerentola.

Predomina l'enigma, Cenerentola verso la maturità, nel distacco con il passato, in un percorso di emancipazione , mostrando forza interiore, che apre a un futuro di coraggio. Nella narrazione, il reale si intreccia con il simbolico con presenze magiche, le Cenerine, attraverso le quali viene narrata la storia. In cartellone per “Famiglie al Teatro”, la rassegna della stagione teatrale dedicata a bambini e ragazzi, porta al Titano uno spettacolo potente premiato all'Eolo Awards 2022 come migliore novità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: