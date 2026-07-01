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Cenerentola tra bene e male

BURATTINI E FIGURE in piazza a San Mauro Pascoli presenta CENERENTOLA IN BIANCO E NERO di Proscenio Teatro

di Francesco Zingrillo
1 lug 2026
Cenerentola
Cenerentola

Teatro d'attore, pupazzi e figure animate. CENERENTOLA in due finali scelti dal pubblico in platea: bianco, seicentesco di Perrault (buono, perdono) o nero, ottocentesco dei fratelli Grimm (cattivo, punizione: sorellastre accecate...). Una storia di mondi magici e animali straordinari, ingiustizia e riscatti. Dalle “mille e una notte”: origini tra Cina e antico Egitto passate per Basile de LO CUNTO DE LI CUNTI fino alle favole europee. Il PROSCENIO, spazio di scena prossimo ai bambini, decide la fine...




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