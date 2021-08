Centenario della Cassa Rurale di Faetano: le celebrazioni con Fabrizio Raggi

@Ente Cassa di Faetano

Era il 1920 quando un gruppo di uomini di Faetano, insieme al loro parroco, diede vita ad una “Società Cooperativa" che ben presto sarebbe diventata un'istituzione per tutta la Repubblica. In occasione dei cento anni dell'Ente Cassa di Faetano, ieri una delle tante iniziative in programma fino a dicembre. "Un viaggio nella nostra storia", una serata proprio nel cuore del Castello dove tutto è cominciato. Introduzione affidata al presidente Giuseppe Guidi per dare il giusto risalto a quello che ancora oggi è considerato un punto di riferimento per i sammarinesi.









Poi, gli articoli di giornale, le corrispondenze e le lettere autografe dell'epoca hanno preso voce grazie alla lettura scenica a cura dell'attore e regista Fabrizio Raggi insieme ad Antonio Fazzini. Proiettate sulla facciata della chiesa di San Paolo le immagini storiche hanno accompagnato il racconto, in un viaggio per riscoprire i primi 50 anni di attività dell'istituzione faetanese. In occasione della serata, aperta al pubblico anche Casa Gennari, l'abitazione dello storico Segretario e Socio Fondatore Giuseppe Gennari, che negli anni '60 fece da sede alla Cassa Rurale. Tra vecchi banconi e registri scritti con il pennino, i partecipanti hanno potuto rivivere l'atmosfera originale degli anni '30 quando l'istituzione era appena all'inizio della sua lunga storia.

Leggi il comunicato stampa