Centenario Elena Teodorini: al via ieri in Repubblica la cinque giorni in onore della soprano romena

Promosso dall'Associazione Culturale Romeno – Sammarinese “Dacia Senza Frontiere”, si è aperto il progetto culturale internazionale “Centenario Elena Teodorini". Cinque giorni di eventi al Teatro Titano tra conferenza, masterclass e concerti. Ad aprire l'evento l'omaggio musicale della soprano Mihaela Anghel, accompagnata al pianoforte dal maestro Giannino Amore.

Nella giornata odierna un incontro interdisciplinare tra lirica e salute dedicato alla voce come strumento artistico, espressivo, fisiologico e formativo.

Nel servizio le interviste a Mihaela Anghel (Soprano e presidente Dacia Senza Frontiere), Giannino Amore (Musicista) e Doina Dinu (Soprano e docente canto lirico)