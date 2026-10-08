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Centenario Elena Teodorini: al via ieri in Repubblica la cinque giorni in onore della soprano romena

Nella giornata odierna un incontro interdisciplinare tra lirica e salute dedicato alla voce come strumento artistico, espressivo, fisiologico e formativo

di Giacomo Barducci
8 ott 2026

Promosso dall'Associazione Culturale Romeno – Sammarinese “Dacia Senza Frontiere”, si è aperto il progetto culturale internazionale “Centenario Elena Teodorini". Cinque giorni di eventi al Teatro Titano tra conferenza, masterclass e concerti. Ad aprire l'evento l'omaggio musicale della soprano Mihaela Anghel, accompagnata al pianoforte dal maestro Giannino Amore.

Nella giornata odierna un incontro interdisciplinare tra lirica e salute dedicato alla voce come strumento artistico, espressivo, fisiologico e formativo.

Nel servizio le interviste a Mihaela Anghel (Soprano e presidente Dacia Senza Frontiere), Giannino Amore (Musicista) e Doina Dinu (Soprano e docente canto lirico) 




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