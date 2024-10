Cento: la città col nome di un numero

"Guercino. Uno su cento"

La regista Giapponesi riguardo ai maestri della Scuola emiliana del Seicento sceglie la storia di Guercino perché racconta il genio del maestro e le peripezie delle sue tante opere sparse in ogni dove. Alcune delle più importanti sono proprio a Cento suo paese d'origine. Dopo il terremoto del 2012 i quadri per un lungo periodo non ebbero una casa per cui i concittadini invece di sigillarli in un magazzino li 'prestarono' temporaneamente fuori e addirittura in Giappone. Il documento racconta anche questo incredibile viaggio. I centesi lo amano da sempre e con il documentario continuano a farlo conoscere nel mondo. Lui era un incredibile disegnatore e il film mostra anche schizzi e disegni inediti. E poi i volti dei contadini, la terra, umori e sentimenti così veri e realistici per la pittura seicentesca.

Intervento critico di Eugenio Riccòmini Esperto d'arte