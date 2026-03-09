SCUOLA Centri estivi 2026, tutte le novità per bambini e ragazzi sammarinesi Arte, cultura, sport e natura. Ogni settimana si potrà cambiare sede, così da sperimentare le attività

"E adesso che è finita la scuola, cosa faccio fare ai miei figli?" Una domanda che le famiglie si pongono ogni anno e a cui San Marino risponde sempre meglio e in tutti i castelli. I centri estivi 2026, presentati dalla Segreteria di Stato all'Istruzione e Cultura, hanno numerose novità per coinvolgere i ragazzi di tutte le età in attività che vanno dall'arte allo sport, dal gioco alla natura, fino all'apprendimento della storia sammarinese e delle lingue straniere e al confronto con culture diverse.

La grandissima novità sono i centri estivi tematici. "Questo serve proprio per stimolare le famiglie", ha detto il Direttore del Dipartimento Istruzione Emanuele d'Amelio, "quello che noi vogliamo proporre alle famiglie, stimolare il cambiamento, far fare ai propri figli nuove esperienze, visto che in pochi chilometri avranno la possibilità di scegliere centri estivi con tematiche diverse."

I centri estivi tematici permetteranno ai bambini di cambiare attività e sede di settimana in settimana, in modo da socializzare con coetanei sempre diversi e non annoiarsi mai. Particolare attenzione è dedicata all'inclusione, alla crescita personale e al benessere degli studenti, con animatori formati anche sui temi del bullismo e delle disabilità.

L'arco di tempo più lungo dei centri estivi, dal 22 giugno fino all'11 settembre, permetterà alle famiglie un'organizzazione migliore.

"È un progetto che include e accoglie davvero tutti quanti, con personale anche dedicato e qualificato. Insomma, in buona sostanza credo che sia un ottimo progetto che porta con sé il valore di quella connessione tra Stato, scuola e famiglia", ha sottolineato il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini.

Le iscrizioni ai centri estivi saranno possibili a partire dal 26 marzo sul portale PA. Per la scuola dell'infanzia e gli elementari, i genitori potranno scegliere fra tre orari di uscita diversi, a seconda delle esigenze: 14.30, 16.30 e 18. Per medie, Superiori e CFP, le attività termineranno alle 14.30.

