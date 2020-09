EVENTO MUSEALE MARCHE Ceramica Raffaello: ultimo atto Ultimo weekend a Palazzo Ducale d'Urbino la mostra “RAPHAEL WARE, i colori del Rinascimento” l'esposizione di ceramiche e maioliche promossa dalla Galleria Nazionale delle Marche

L'INCANTO DELLA CERAMICA un patrimonio nel Patrimonio UNESCO esaltati dalla luce e dagli ambienti. Centinaia di capolavori nati dagli aiutanti di bottega di Raffaello tornati nell'urbinate dopo il 1520 come vasai di maiolica tra XV e XVI secolo. In esposizione maioliche raffinate di un collezionista privato d'origine italiana rimasto anonimo ma che ha voluto regalare a tutti un evento culturale di successo tra il 2019 e il 2020 nonostante il covid. Timothy Wilson maggior “ceramologo” al mondo insieme allo storico Claudio Paolinelli svelano i rari esemplari rinascimentali italiani di scuola ceramica urbinate. Il piatto e le suppellettili in generale smettono di essere utili e piacevoli in cucina, a tavola, diventano oggetti espositivi d'autore firmati da mettere in bacheca e in bella vista ma sotto chiave. Esperienza unica: passeggiando per Palazzo Ducale si possono ritrovare particolari e scorci unici riprodotti e commissionati secoli prima, sui pezzi in mostra, divenuti opere d'arte.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); fz



I più letti della settimana: