"Cercasi lettori volontari...per bimbi" L'appello della Ludoteca

Lo spot Ludoteca

La Ludoteca Pologioco, cerca lettori volontari, nell'ambito dell'iniziativa di Lettura ad Alta Voce, cioè promuovere la lettura e avvicinare i bambini e i ragazzi, fin dalla tenera età, ai libri. Per questo vuole creare una rete di persone che sostengano il progetto in modo attivo sul territorio con iniziative di lettura ad alta voce. L’evento prevede la partecipazione ad un corso di formazione, gratuito, tenuto da Alessia Canducci, attrice, lettrice e formatrice professionista.





Il corso offre la possibilità, a persone che provengono da ambiti ed esperienze diverse, di approfondire il mondo della letteratura per l’infanzia e della capacità di divulgarlo, fornendo una base comune da cui partire per creare un gruppo di lettori volontari. Un passo decisivo per concretizzare un progetto ulteriore a cui sta collaborando anche la Biblioteca di Stato, che prevede l’apertura di una biblioteca dedicata a bambini e ragazzi.