"Cerchi" sonori di Mou

MOU è Erica Musci dalle Puglie con la sua anima folk e LA FESTA DEL SANTO dentro le sonorità e la vita. Filosofa, scrittrice (Fandango Libri), autrice per il cinema, musicista “live”. E una residenza artistica in Romagna. Nel pezzo “Madre” del suo ultimo CERCHI c'è la morte della mamma e la nascita della figlia Bianca a gennaio. La circolarità del tempo è un cerchio che non si chiude mai completamente. 11 tracce in tour la riconciliano con i legami d'amicizia della sua band che la completa. Il concerto è una festa laica di migranti a sud delle origini.