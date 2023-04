"Cerco in me la donna" il libro di Agosti presentato da Aiep

“Cerco in me la donna” è un romanzo breve nel quale Silvano Agosti affronta i temi del rapporto di coppia, sposando il punto di vista della protagonista alla ricerca, attraverso la rinascita del desiderio, della serenità. È stato lo stesso cineasta e autore bresciano, a Roma da 60 anni, a scandagliare - all’antica stamperia Rubattino - in un dialogo con il conterraneo Fabio Volo, le profondità del romanzo. La Casa editrice, la sammarinese Aiep, arricchisce la sua produzione con un lavoro che vuole sfatare un tabù andando oltre gli stereotipi.

Nel servizio di Antonello De Fortuna le interviste a Silvano Agosti, autore; Fabio Volo, scrittore e Giuseppe Morganti - Aiep Editore