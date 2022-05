Cerimonia d'apertura per Eurovision Song Contest: Achille Lauro sul turquoise carpet

Quaranta delegazioni nell'elegante Reggia di Venaria Reale, a Torino, per dare ufficialmente il via alla 66esima edizione dello Eurovision Song Contest, quest'anno ospitato in Italia, dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno in Olanda. Abiti di grande effetto scelti dagli artisti in gara, accolti sul turquoise carpet, colore, si è appreso, voluto dagli sponsor che lo hanno preferito al tradizionale rosso, dai presentatori Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico e Mario Acampa, e che li hanno poi condotti all'interno della Galleria Grande della Reggia, per l'incontro col sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il supervisore esecutivo di Eurovision Martin Österdahl. Per San Marino presente Achille Lauro, che salirà sul palco giovedì 12 maggio col suo brano “Stripper”, accolto con fragorosi applausi dal pubblico presente, e che ha parlato del grande impegno dietro ogni performance. C'è grande interesse attorno al toro meccanico che l'artista cavalca durante la sua esibizione. Appuntamento a martedì 10 maggio per la prima semifinale, e a giovedì per la seconda, con San Marino, che spera di passare poi alla finalissima di sabato 14 maggio.