SAN MARINO Cerimonia solenne, a 25 anni dalla riapertura di Palazzo Pubblico dopo i lavori di restauro

Fu un evento 25 anni fa, la riapertura di Palazzo Pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, ed è con riconoscenza che oggi, in quella stessa sala, viene ricordato l’impegno dell’allora Segretario al Territorio Emma Rossi ed il talento dell’architetto Gae Aulenti famosa progettista che riuscì a coniugare traduzione, identità e nuove esigenze, a partire da quella di una attività consiliare più dinamica “Un evento che non vuole essere solo rievocativo,- hanno detto i Capitani Reggenti- ma di riflessione e di approfondimento sulla identità statuale”.

Il segretario agli Interni Elena Tonnini riassume il senso del dibattito che accompagnò l'esigenza di rinnovare l'edificio che fu progettato dall'Architetto Azzurri e che venne inaugurato nel 1894, con l'orazione di Giosuè Carducci. Poi la proiezione del documentario di San Marino RTV, a cura di Antonio Prenna, “la Sede Nova” che all'efficacia delle immagini sovrappone le voci di chi diede in quella occasione il proprio contributo.

L'architetto Gino Zani ricorda la complessità di quel cantiere, la maestranze sammarinesi che vi lavorarono con competenza e professionalità: parla di una nuova consegna simbolica, forte della quale Palazzo continuerà a camminare nella storia, con una tradizione custodita in una mostra che è stata inaugurato subito dopo l'udienza, nell'atrio



Nel video l'intervista a Stefano Canti, Segretario di Stato al Territorio ed a Francesca Fenaroli, collaboratrice di Gae Aulenti

