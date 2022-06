INTORNO A NOI 'Cevolandoci' su: dalla Via Emilia alle Romagne Paolo Cevoli si spende per la sua terra in una “web series” a puntate fino a luglio il suo format pesca nella vita e racconta “Le vie dell'ospitalità” in EMILIA ROMAGNA

Sono certamente “infinite” le strade delle ROMAGNE passano dalla Via Emilia. Monti, laghi e fiumi, terra e acqua, ma sopratutto spiagge e piatti tipici dell'ospitalità romagnola dai Lidi a Cattolica un mare di “mangiari e beri” lungo la costa un'anima di passione, lavoro e tanto entusiasmo, romagnolissimi, tutti, come Cevoli. E dal mare, arrivando, si vede il Monte: San Marino - aggiungiamo noi - mica roba da niente... 'Marinandoci' su come fa il comico riccionese. Partendo dalla Via del Po che entra in Adriatico le sue acque diventano mare dopo aver portato l'Emilia a sposarsi con la Romagna: dal Parco del Delta al Regionale della Vena del Gesso si apre alle “Vie del mare” (diverse, inclusive, con lo stesso cuore). Il desiderio della felicità, insieme, passano di qua.

