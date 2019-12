CEVOLI di Natale: una sacrosanta SAGRA famigliare

Voleva esserci a tutti costi, dal 27 al 31 dicembre, nella Bologna natalizia (dove si è laureato in Giurisprudenza nel 1983) e che tanto lo ama. Portare “senza meno” la sua SAGRA FAMIGLIA dopo il Natale a casa e un inizio anno da passare, poi, tutto in famiglia: con moglie (nonna: si perché da un po' ormai, il Cevoli di Romanga, va a letto con la nonna...), due figli e nipotino. Dopo LA BIBBIA raccontata tutta a modo suo (140 repliche! In 2 stagioni) ha “voluto fare...” anche il presepe famigliare a modo suo: in una sacrosanta SAGRA paesana romagnola. Tutto è cominciato con il problema di una cara amica di far fare i compiti alla figlia che per farla contenta e aiutarla ben bene glieli ha fatti lei; domanda: avrà fatto bene? Un modello di genitore così forse c'era già dai tempi biblici (tra greci e romani e pure per gli ebrei) e fino alla SACRA FAMIGLIA di Gesù: ma si sa con un Figlio come il loro, la Madonna e Giuseppe, erano avvantaggiati... Padri e figli non sono sempre gli stessi in ogni epoca e casa, in ognuno “c'è il suo perché!?” E pure CEVOLI ha fatto il babbo 2 volte e anche il nonno, come tutti noi, ha vissuto il problemino... nella vita risolvendolo, però, con una risata: PER DIRE COSE SERIE SENZA PRENDERSI SUL SERIO.

