SPETTACOLO BOLOGNA CEVOLI di Natale: una sacrosanta SAGRA famigliare Paolo Cevoli al Teatro Celebrazioni di Bologna dopo Natale chiude l'anno con “LA SAGRA FAMIGLIA” già successo autunnale annunciato per la regia di Daniele Sala

Voleva esserci a tutti costi, dal 27 al 31 dicembre, nella Bologna natalizia (dove si è laureato in Giurisprudenza nel 1983) e che tanto lo ama. Portare “senza meno” la sua SAGRA FAMIGLIA dopo il Natale a casa e un inizio anno da passare, poi, tutto in famiglia: con moglie (nonna: si perché da un po' ormai, il Cevoli di Romanga, va a letto con la nonna...), due figli e nipotino. Dopo LA BIBBIA raccontata tutta a modo suo (140 repliche! In 2 stagioni) ha “voluto fare...” anche il presepe famigliare a modo suo: in una sacrosanta SAGRA paesana romagnola. Tutto è cominciato con il problema di una cara amica di far fare i compiti alla figlia che per farla contenta e aiutarla ben bene glieli ha fatti lei; domanda: avrà fatto bene? Un modello di genitore così forse c'era già dai tempi biblici (tra greci e romani e pure per gli ebrei) e fino alla SACRA FAMIGLIA di Gesù: ma si sa con un Figlio come il loro, la Madonna e Giuseppe, erano avvantaggiati... Padri e figli non sono sempre gli stessi in ogni epoca e casa, in ognuno “c'è il suo perché!?” E pure CEVOLI ha fatto il babbo 2 volte e anche il nonno, come tutti noi, ha vissuto il problemino... nella vita risolvendolo, però, con una risata: PER DIRE COSE SERIE SENZA PRENDERSI SUL SERIO.

