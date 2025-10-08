TV LIVE ·
Chanel&Japan

A Tokyo in mostra alla “galerie” del Mori Tower il brand di CHANEL in un'esposizione che rinsalda il rapporto tra la “maison” francese e l'artigianato Giapponese

di Francesco Zingrillo
8 ott 2025
Chanel&Japan
Chanel&Japan

Uno spazio espositivo che celebra la cutura della moda nel Sol Levante tra stile e artigianato. Vari artisti in un'installazione innovativa creata dallo studio ATTA fino al 20 ottobre. MODA al numero 19 che evoca Coco CHANEL in un progetto creativo. Comunicare i saperi verso oriente per rinsaldare il rapporto con l'occidente della grande moda di Francia. Materie prime, trasformazione, e promozione del prodotto finale alla francese. “LE FESTIVAL” è la creazione installativa, visiva e sensoriale: aritigianale, appunto. La mostra è un atto contemporaneo di resistenza estetica che approfitta della belleza sensibile nipponica per tradurla in fattibilità: il BRAND travalica i confini, anzi, sorge oltre gli orizzonti...




