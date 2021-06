GOSPEL IN SALA CINE Che meraviglia! Aretha Franklin al cine Un evento irripetibile AMAZING GRACE, l'inedito documento musicale realizzato da Sidney Pollack, sul concerto gospel di Aretha Franklin nel 1972 dal Tempio battista californiano, solo in multisala romagnola fino a domani

Un doppio album, AMAZING GRACE, registrato in 2 giorni dal vivo direttamente in chiesa con la band e la sua gente nella Los Angeles primi anni 70. Il pezzo che dà il nome al disco è stato scritto su una nave schiavista nel 1700. Soul e pop in “Grazia di Dio” sulla promessa di fede cantata dalla più bella voce gospel di tutti i tempi, Aretha Franklin (in stato di grazia). Il film non era uscito nei decenni per varie traversie e problemi tecnici non è mai stato prodotto (chiuse in passivo di 25.000 dollari) se non con le nuove tecnologie e la sincronizzazione digitale arriva nelle multisale attrezzate e riaperte al pubblico anche per gli eventi in musica. La post-produzione ha reso possibile, 47 anni dopo, il lavoro certosino di ricostruzione delle riprese e soprattutto dal cantato a più voci con i cori religiosi portato a termine nel lockdown dal regista Alan Elliott nonostante Aretha e l'autore Sidney Pollack non ci siano più.

fz

