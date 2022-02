TEATRO EMILIA "Che sarà, sarà...": la commedia delle parti Replica modenese di “QUE SERÀ” al Teatro Michelangelo la commedia ironica di Roberta Skerl per la regia di Paolo Triestino con Edy Angelillo e Roberto D'Alessandro

Una cena d'estate in giardino: 3 amici di sempre tra profumi, ricordi e note brasiliane ridono e piangono della vita. Un bene che continua dalle scuole elementari alla maturità avanzata tra amore e morte si può anche sorridere di sé. Un grande dolore a volte può commuovere e divertire chi ti ama: l'ironia ,che stringe la gola e blocca il respiro per la malattia, può creare ilarità. In piena estate puoi sudare freddo e sentire un caldo gelido se qualcuno ti tocca il cuore con le mani e stringe... Mica tutto è bianco e nero e nemmeno solo grigio: qualcuno sogna a colori anche a occhi aperti come Filippo, Ninni e Giovanni, tre veri amici di quelli che arrivano prima dei parenti perché ti conoscono dentro e fuori più di tua madre, tuo marito e dei figli, sfuggenti per allegria... (la mia).

