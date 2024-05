Chi è in prigione neanche fuori si sente libero

SAMAD di Marco Santarelli

Il film inizia il suo viaggio in Emilia Romagna anche negli istituti penitenziari da dove è partito grazie alle esperienze documentaristiche in carcere del regista e dei protagonisti. Uno spaccato sociale dal basso in un dramma morale nella componetene religiosa. SAMAD è tratto da una storia vera. L'ex narcotrafficante dopo la prigione neanche fuori si sente libero. Opera basata su una relazione costruita sul cinema del reale di SANTARELLI: un'esperienza vera sulla cultura araba con le musiche di Baby Gang.