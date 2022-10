ESC2023 Chi salirà sul palco dell'Eurovision di Liverpool? Torna il concorso "Una voce per San Marino" A Roma la presentazione della seconda edizione: quest'anno big ed emergenti se la vedranno alla pari

A Roma la presentazione della seconda edizione di “Una voce per San Marino”, il concorso che sceglierà il rappresentante della Repubblica al prossimo Eurovision che si terrà a Liverpool. Nato dalla collaborazione tra Media Evolution, la Segreteria di Stato al Turismo e la San Marino Rtv, lo scorso anno è stato un successo, di partecipazione e di audience, culminato con la vittoria di Achille Lauro che ha partecipato all'Eurovision di Torino, e che quest'anno tornerà, ma solo come super ospite, mentre alla conduzione sono confermati Jonathan e Senhit. Finora sono già oltre 500 le iscrizioni sul sito www.unavocepersanmarino.com, giunte da 32 Paesi diversi, anche da Russia e Ucraina. La novità è che i big non accederanno più direttamente in finale.

“L'exploit di Achille Lauro è servito a far conoscere questo nuovo format – ha commentato il Direttore generale della San Marino Rtv Ludovico Di Meo – Come ogni cosa nuova abbiamo bisogno di crescere e lo faremo, di anno in anno. Dovremo essere fortunati e anche bravi – ha aggiunto – per trovare un nuovo, vero talento da portare a Liverpool, la patria dei Beatles”. E' l'Italia il Paese da cui è giunto il 50% delle iscrizioni, seguita dalla Spagna. Le selezioni all'Auditorium Little Tony a San Marino, anche la San Marino Rtv in questi mesi omaggerà l'artista sammarinese, a dieci anni dalla sua morte, trasmettendo i suoi film.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo, e a Alessandro Capicchioni, San Marino Rtv

